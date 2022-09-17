'Suyunu arayan balıklar' konulu resim sergisi ziyarete açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ressam Yaşar Yıldız'ın “Suyunu Arayan Balıklar” konulu resim sergisi Aromatik Bitkiler Evi'nde açıldı.

Köyceğiz Sabri Başoğlu Konağı Aromatik Bitkiler Evi'nde sergilenmeye başlayan "Suyunu Arayan Balıklar" sergisinin açılışı kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile yapıldı. Resim sanatçısı Yaşar Yıldız'a ait eserler Sabri Başoğlu Konağında 23 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek. Açılışı yapılan sergide balıklardan oluşan 15 resim bulunuyor. Ressam Yaşar Yıldız yaptığı açıklamada; “Balık-Su-Köyceğiz'in muhteşem Ayaklı Gölü'yle bütünleşmesi düşüncesinden hareketle bu seri oluştu. Resimlerde konunun formu korunarak çarpıcı renkler kullanıldı” dedi.