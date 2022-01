TAB Başkanı Şahin; “Bal ormanı alanları genişletilmeli”

İklim değişikliği, kuraklık ve orman yangınları nedeniyle bal üretim alanları azalırken, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan ormanlık alanlarda ‘Bal ormanı' için aşılama çalışması yapılarak yeni bal ormanı alanlarının kurulması gerektiğini söyledi.

“Orman yangınlarında Bakanımız ne talep ettiysek yerine getirdi”

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, orman yangınları sürecinde Tarım ve Orman Bakanından ne talep ettiler ise yerli yerine getirildiğini, kaybolan arılar için desteklerin yapıldığını açıkladı. Şahin, “Yangın sürecinde, altını çizerek söylüyorum yangın sürecinde Sayın Tarım Orman Bakanımızdan ne talep ettiysek yerli yerine getirildi. Bu süreçte zaten arıcılarımızın kaybolan arılar için destekler arı takviyesi yapıldı. Kapalı olan Milli Parklar açıldı. Şu anda o Milli Parklarda bal üretiyor arıcılarımız olan yerlerde. Bu konuda hiçbir kaygımız yok” dedi.

“Çam balının yanında Kestane ve Geven balı da bizim”

Orman yangınından etkilenen alanların sadece çam balı ormanları olmadığının altını çizen Türkiye arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Çam balını üreten Marchalina hellenica (Basra böceği) dediğimiz bir böcek. Bu böceğin transplantasyonunun (aşılama)yapılması lazım. Ama bu böcek her yerde yetişir mi? Her yerde yetişmez. Bu böcek her yerde yaşar mı yaşamaz, her yerde bal verir mi vermez. Bazı yerlerde kurutur ağacı, bazı yerlerde yaşatır. Bu böceğin yaşam alanı Ege Bölgesi dediğimiz Çanakkale'den Antalya'ya kadar. Bu alanlar ile ilgili biz şunu söylüyoruz. Bakanlığımızın ilgili Genel müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Üniversitelerimiz ile bir çalışma yaparak bu alanlarda transplantasyon dediğimiz aşılama çalışmalarına müsaade edilmesi, aşılama çalışmaları bire bir Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğü'nün içinde bulunacağı bir komisyon tarafından işaretlenip iznin verilmesi ve bu alanların izninin bakanlığın vermesi gerekiyor. Bu konuda biz Türkiye Arıcılar Birliği olarak çalışma yapıyoruz. Bu konuda hiçbir arkadaşımızın kaygısı olmasın. Kaybedilen alanlarımız bizim sadece çam balı alanlarımız değil. Antalya'da yanan alanlarda ciddi harnup, piren alanlarımız vardı. Mersin'deki alanlar da aynı şekilde. Kış aylarında arıcılarımızın ayakta durabilmesini sağlayan, arılarımızı besleyen bitkilerdir. Bu bitkiler de yandı. Bunun için biz komple bir çalışma yapmak istiyoruz. Türkiye'nin sadece çam balı değil, kestane balı geven balı da bizim. Bunlar bizim yurt dışına açılan penceremiz. Bizim artık bundan sonra üretim alanları ile ilgili çalışmamız gerekiyor. Bakanlığımız ile bu konuda görüşüyoruz”

“Bal ormanları projesinin yaygınlaştırılması gerekir”

Türkiye Arıcılar Birliği'nin Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünün sürdürdüğü ‘Bal ormanları' projesinin genişletilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, Bizim 2004 yılında 3 milyon 500 bin kovanımız vardı. Alanlarımız yine aynı. 2019, 2021 yıllarında 8 milyon kovanımız var. Alanlarımız yine aynı. Üretim alanlarının genişletme çalışması yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü ile beraber ‘Bal ormanları' projesi var. Bal ormanlarının da o bölgelere has o bölgelerin bitki ve iklim yapısına adapte olmuş bitki deseni konusunda birliklerimiz ile arıcılarımızla ve bilim insanlarımız ve Bakanlığımız ile beraber yol yürümek istiyoruz ve bu yolu hep beraber yürüyeceğiz” dedi.