TAB Genel Başkanı Şahin: "Muğla kongresi, Türkiye arıcısının dünya kongresi haline gelmiştir"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, 'Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi artık Türkiye arıcısının dünya kongresi haline gelmiştir" dedi.

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, Ziraat Mühendisi Suat Musabeşeoğlu'nun sunduğu ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin sosyal medya hesabında yayınlanan '7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi' özel yayınının konuğu oldu. 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziya Şahin, “Daha Dünya Arıcılar Birliği'ne bile aday değilken, 2008 yılında uluslararası kongre yapacağız diye yola çıktık. Bu kongreye her ne kadar Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi denilse de bu kongre Türkiye'nin kongresi, Türkiye arıcısının kongresidir. Artık bu kongre Türkiye arıcısının Dünya Kongresi haline gelmiştir. Bunun altını çizmek istiyorum. 2008 yılında biz bu işe başladık. Kongreyi 500-600 kişiyle 2008'den sonra ve iki dönem Muğla Üniversitesi salonlarında yaptık. Ama 2012 yılında otellere taşıdık. Otellere taşıdıktan sonra binli sayılarla kongre yapmaya başladık. Kendimize tanıtma yolunda Dünya Arıcılar Birliği üyelerini davet ettik. İlk kongreye başladığımızda 550 kişiyle başladık. İlk olarak 5 ülke katıldı ve 9 stant kuruldu. 2018 yılında 2 bin 100 kişi, ayrıca 350 kişi de günübirlik girenlerle birlikte 2 bin 400 kişilik bir kongre yaptık. Pandemiden önce 22 ülke katıldı ve 50 stant kuruldu. Bizim dünyayla entegre olmamız gereken zamandı. Ancak pandemi bizi olumsuz etkiledi. Zaten bütün kongrelerde bunun yansımalarını görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, 7. Kongremizin nihai raporu da şudur; Kongreye bin 600 kişi yataklı, 230 kişi de günübirlik giriş yaptı. 16 ülke katılım sağladı. 33 birim stant ile 28 firma ve kurum katıldı. Sunum olarak ta 135 sunum ve Orman Genel Müdürlüğümüzün çalıştayı yapıldı. Dünya arıcılığında 6 kıta başkanı buradaydı. Diğer taraftan workshoplarımızı, panellerimizi görüyoruz. Bilimsel sunumları ve bilgi açısından dolu dolu bir kongre oldu. Bu kongrelerde bize canlılık veren budur" dedi.

Kongrenin pandemiden sonra yapılan en büyük arıcılık kongresi olduğunu ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydeden Şahin, "Apimondia'nın bütün heyeti kongremize katıldı. Bizim için bu kongre pandemiden sonra bizde bir milat oldu. Bu kongreyi daha iyi sahiplenerek gelecek nesillere taşımamız gerekir. Pandemiden sonra en büyük arıcılık kongresi oldu. Apimondia Başkan Yardımcısı, "Türkiye arıcılığı dünyada lider olma yolunda. Ayrıca biz Apimondia olarak bundan sonra Türkiye arıcısının yaptığı bu kongrede bizim en başta yer almamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak bu kongreyi de ilk genel kurullarında gündeme alacaklarını ifade ettiler. Bu bizim yıllarca beklediğimiz şeydir. Apimondia'nın genel kurullarında bu kongreden söz edilmesi bahsedilmesi bizim hedeflerimizden biriydi. Türkiye arıcılığını dünya arıcılığında yer edinmemizden söz ediyorum. 7. Kongrede daha alacağımız yolumuz var mı? Daha çalışmamız gerekiyor mu tabi ki evet. Ancak 7. kongrede ciddi mesafeler aldık ve Türkiye arıcılığını çok iyi temsil ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu kongre Muğla Arıcılar Birliği'nin kongresi olmaktan çıktı. Muğla Arıcılar Birliği'ne sektöre böyle bir kongre kazandırdıkları için minnet borcumuz var. Ama bu kongre artık Türkiye'nin kongresi. Bütün birlik başkanlarım, bakanlıklarımız, arıcılıkla ilgili sektörün bunu böyle görmesi lazım. Bu kongreye bundan sonra elimizden geldiğince destek vermemiz ve sorgulamamız gerekiyor. 1 buçuk yıldır arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Başta Muğla Valimize, Bilim Kurulundaki arkadaşlarımıza, Düzenleme Kurulumuza. Bunun çok büyük bir bütçe kalemini valimizin destekleriyle oluşturduk. Evet emeği biz verdik ama desteği de valimiz verdi. Kendisinin bende ayrı bir yeri olacaktır. Kendisine Türkiye arıcısı adına çok teşekkür ediyorum. Muğla Ticaret Odası, Marmaris Ticaret Odası, Muğla Ticaret Borsamızın da çok desteklerini gördük. İsimlerini sayamayacağım firmalarımızın desteklerini gördük. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu desteklerle kongreler oluyor” diye konuştu.