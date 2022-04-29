Tabiat parkında doğaya verilen zararı belediye ekipleri önledi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tabiat parkında 2 otel tarafından doğaya verilen zarar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.

Bodrum'un Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki Usuluk Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı iki otelden birinin orman alanını tahrip ettiği, kıyının doğal yapısını bozacak şekilde iş makinalarıyla müdahale ettiği ve iskele çaktığı, yine aynı bölgedeki diğer bir otelin ise ormanı tahrip ederek iş makinalarıyla alan açtığı ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarın ardından harekete geçen Bodrum Belediyesi ekipleri, belirtilen alanlarda inceleme yaptı. 2 otel tarafından Tabiat Parkı'nı tahrip eden çalışmayı durduran ekipler, mühürleme işlemi yaparak inceleme başlattı. Yapılan tespitlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da iletileceği öğrenildi.

Öte yandan katliamın yapıldığı sahilde doğal yapının tahrip edildiği, denizin renginin ise kahverengiye döndüğü görüldü.