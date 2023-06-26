Taekwondocular şehitler için ter döktü

Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilciliği, 2023 Yıllık Faaliyet Programında yer alan "15 Temmuz Şehitleri Taekwondo Şampiyonası" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Saygı duruşu sonrasında şampiyonanın önemine dair konuşan Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla Başkanı Uğur Göktaş konuşmasında "Atatürk' ün de ifade ettiği gibi 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!' sözünün önemine vurgu yaparak, Türk Demokrasisi ve Türk Milleti'nin iradesine kast edenlere karşı Türk Milletinin yek vücut siper olduğu, bu uğurda yüzlerce canımızın şehadete erdiği, yüzlercesinin gazi olduğu, 15 Temmuz gibi günlerin bir daha asla yaşanmamasını diliyoruz. Halisdemir yürekli kahramanlarımızı ve ta ezelden beri bu ülkenin bu güzel günlere ulaşması yolunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren, canlarını milletine feda eden, bayrağa al olan şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacak unutturmayacağız" dedi.

Şampiyonada; liderlik Kupası Köyceğiz, İkincilik Kupası Fethiye, Üçüncülük Kupası da Dalaman takımlarının oldu.

Yıldızlar kategorisinde 10 ilçeden yaklaşık 60 sporcunun mücadele ettiği müsabakaların ödül törenine; Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Başkanı Uğur Göktaş ile Antrenörler, idareci, sporcu ve çok sayıda veli katılım gösterdi.