İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak 30 metre sürüklenen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak 30 metre sürüklenen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Olay Menteşe İlçesinde meydana geldi. Akkaya Mahallesinden Muğla merkeze seyir halinde olan 26 AV 014 plakalı otomobil sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Takla atan araçta bulunan iki kişi şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.