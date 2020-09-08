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Taksi takla attı kanun sanatçısı yaralandı

Bodrum’da bir taksi ile cipin çarpıştığı kazada kanun sanatçısı Aycan Adalı yaralandı.

Bodrum'da bir taksi ile cipin çarpıştığı kazada kanun sanatçısı Aycan Adalı yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde Bodrum - Milas Karayolu Mumcular yol ayrımında yaşandı. Kavşak üzerinde 48 T 6651 plakalı taksi ile 34 BSG 503 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi yan yattı. Kazada taksi içerisinde bulunan kanun sanatçısı Aycan Adalı yaralandı. Ihbar üzerine polis ve jandarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırıldı. Adalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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