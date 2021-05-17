İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tam kapanma biter bitmez sahillere akın ettiler

Bodrum’da vatandaşlar, 17 günlük tam kapama biter bitmez deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmaya başladı.

Bodrum'da vatandaşlar, 17 günlük tam kapama biter bitmez deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmaya başladı.


17 günlük tam kapamada denize giremeyen sahilin tadını çıkaramayan Bodrumlular kısıtlama biter bitmez sahillere akın etmeye başladı. Vatandaşlar şemsiye ve sandalyelerini alarak sahile indi. Hava sıcaklığının 28 derece olması nedeniyle denize giren vatandaşlar bol bol yüzdü. Bazı vatandaşlar sahilde kitap okurken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına uyarak güneşlenmeyi tercih etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.