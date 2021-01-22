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Tarihi antik tiyatroda define ararken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Antik Tiyatro üzerinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Tiyatro üzerinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Antik Tiyatro'nun üst kısımlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçti. Kazı bölgesine ve 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, define arama dedektörü, 15 tarihi sikke, 4 parça halinde tarihi obje, 2 ruhsatsız tüfek ve kazıda kullanılan birçok araç gereç ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

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