Tarihi eser operasyonu

Yatağan'da oturan V.Y. ve O.Y. isimli şahısların evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan KOM Şube ekipleri, evde yapılan aramada, 57 adet sikke, 3 ok ucu, 6 bilezik, 3 yüzük, ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, patlayıcı madde akü, 15 adet bakır çubuk, 140 adet tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş ele geçirdi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.