Tarihi eserleri satamadan yakalandılar

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan iki kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Seydikemer İlçesi Çukurincir Mahallesinde ikamet eden N.O. ve Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde ikamet eden İ.Ç. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi alındı.

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet Roma dönemine ait yüzük, 2 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen testi, 2 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bilezik, av tüfeği ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyet ile ilgili şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemleri başlandığı açıklandı.