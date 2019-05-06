Tarihi mekânda, tarihi sergi

Geleneksel Türk tekstil ve el sanatlarının yaşatılması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın Akedemisyenler ve bağımsız sanatçılardan tarafından 2019 yılının başlarında kurulan ‘Elibelinde' grubunun ikincisi sergisi Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarihi Stratonikeia antik kentinde açıldı.

3 bin yıllık antik kentin girişinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan 700 yıllık Selçuk Hamamında açılan geleneksel Türk tekstil sanatları sergisinde 21 kadın sanatçının 33 eseri sergilendi. Restorasyon sonrası loş ışıklandırma yapılan tarihi hamamın içinde yer alan serginin açılışını Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Elibelinde Grubu kurucusu Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca yaptı.

Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen kadın akademisyen ve bağımsız sanatçılara ait 33 eserin bulunduğu sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Müze Müdürlüğü, Stratonikeia Eskihisar Kültür Dayanışma Derneği tarafından desteklendi.

Kuruluşundan bu yana ikinci sergisini açan Elibelinde Grubu'nun Selçuk Hamamında açtığı sergi, sanatseverler tarafından 30 Haziran tarihine kadar gezilebilecek.

Elibelinde Grubu kurucusu Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, “Elibelinde grubu 2019 yılının ilk aylarında ortaya çıkan bir grup. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyen hocalarımız ile birlikte biz bu grubu kurduk. Elibelinde sergisinin ilkini Aydın'da gerçekleştirdik. Bugün ise Muğla'daki durağımızdayız. Elibelinde grubu Türk kültür sanatını yaymak, yaygınlaştırmak ve tanıtmak amacıyla yola çıkmış bir gruptur. Bu amacını gerçekleştirmek için de geleneksel tekstil sanatlarını kendisine yol haritası olarak çizmiştir. Bugün gezmiş olduğunuz sergide kilim okuma tekniği, baskı tekniği, çaypala dokuma tekniği, keçe tekniği, ağaç baskı tekniği, kumaş dokuma tekniği gibi farklı tekniklerden ortaya çıkan eserlerimiz bulunmaktadır” dedi.

Stratonikeia antik kenti kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentteki birçok tarihi değer taşıyan yapıların restorasyon, konservasyon çalışmalarını sürdürürken, koruma kullanma dengesini de gözeterek bu etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Sögüt, “Bu yaptığımız çalışmaları bu tür etkinlikler ile zenginleştirmek istedik. Selçuk hamamının restorasyonunu da tamamlanması ile bunu zenginleştirmek istedik ve burada Elibelinde Grubu'nun geleneksel Türk tekstil sanatları sergisi düzenledik” dedi.

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise Stratonikeia antik kentinde iki üç yıldır gözle görülür derecede güzel faaliyetler gerçekleştiğini söyledi. Çiçek, “Burada sadece kazı çalışması yapılmıyor. Aynı zamanda tanıtılması noktasında da çok ciddi çabalar var. Antik kentlerin sadece ayağa kaldırılması yetmiyor, aynı zamanda buraların yaşanılır hale getirilmesi de önemli. İçi boş kalan bu antik kentler birkaç yıl sonra eski haline dönebiliyor. O nedenle buralarda gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” dedi.