Tarihi Muğla evlerinin bulunduğu bölgede yangın

Muğla'nın Menteşe İlçesinde tarihi Muğla evlerinin bulunduğu Karşıyaka Mahallesinde müstakil bir evin üst katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Karşıyaka Mahallesi Yaka Sokakta meydana geldi. Müstakil bir evin üst katında elektrik sobasından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucu bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında evin üst katında maddi hasar oluşurken, eşyalar da kullanılamaz hale geldi.