Tarihi piyade tüfekleri yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın Yatağan Gökpınar Mahallesinde gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonrası bir evde yapılan aramada 3'ü tarihi değer taşıyan 17 değişik ebat ve özelliklerde tüfek ele geçirildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası A.M.Ç. isimli şüphelinin evinde arama yapan Jandarma ekipleri 14 adet değişik ebat ve özelliklerde etnografik özellikler taşıyan av tüfeği ve 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan piyade tüfeği ele geçirdi.

Olayın şüphelisi olarak A.M.Ç ve F.Ç isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlerin devam etitği açıklandı.