Tarihi sahne 'Batakhane Güzeli'ne ev sahipliği yaptı

Tarih boyunca binlerce oyuna ev sahipliği yapan Antik Tiyatro'da yıllar sonra sergilenen ilk tiyatro, sanatseverlerin yoğun beğenisini kazanarak ayakta alkışlandı.

Erman Canatan'ın yazdığı, ünlü oyuncular Erdal Cindoruk, Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Mihriban Er gibi isimlerin de rol aldığı oyunu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcısı Ummahan Yurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçılar ve binlerce sanatsever izledi.

2019 mart ayında kış sezonunu kapatan B.B.Ş.T, yaz sezonuna sürpriz bir çalışmayla girdi. Erman Canatan'ın yazdığı Batakhane Güzeli adlı eser, Yeşilçam sinemasından esinlenerek, farklı bir yorumla müzikal olarak sahneye kondu. Yönetmenliğini Erdal Cindoruk'un yaptığı oyun seyirciye “esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrikaların” işlendiği eski yazlık sinema günlerini yaşattı.

Oyun sonunda seyircileri selamlayan oyuncular Antik Tiyatro'yu dolduran binlerce sanatsever tarafından ayakta alkışlanırken, Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ikinci yılına girerken bir müzikal sahneye koymak istedi. Birinin büyük bir hayali vardı, ona bir alkış göndermek istiyoruz onun ruhuna. Alev Gürcan'ın ruhuna bir alkış gönderebilir miyiz? Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sadece oyunlar sergilemeyecek. Gördüğünüz gibi bu genç kızımızla bu genç arkadaşımızı öne bunun için bıraktım. Bu bir mesajdı. Burada bir sürü genç arkadaşımız var ve aranızda var arkadaşlarımız. Bir okul gibi devam edecek Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu. Bir sürü dostumuz, arkadaşımız, ustalarımızla birlikte yolumuz çok. Biz bir temel attık gerisini hep beraber yapacağız. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz."

Daha sonra sahneye çıkan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdür Rezzan Şebin ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Sevgili konuklar, sanatseverler sanıyorum çok keyifli bir gece yaşadık. Karya'nın bereketli topraklarında Heredot'un, Halikarnas Balıkçısı'nın bize bıraktığı kültür ve sanatın beşiği bu topraklarda ve Antik Tiyatro'da Ege'nin ilk ve tek Şehir Tiyatrosu olarak sahne aldık. Biz vefalıyız efendim. Onları andığımız gibi 2018 yılında kültür sanat meclisine verdiğimiz bir önerge sonucu geçmiş dönem meclis üyelerimize ve sevgili Mehmet Kocadon'a hiç tereddütsüz onayladıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve şimdi çiçeği burnunda başkanımız dinamik, azimli Ahmet Aras'ı çağırabilir miyim?"

Sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seyircilere "Muhteşemsiniz" diye seslenerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti;

"Tiyatroyu tiyatro yapan iki temel öğe var; Bir tanesi oyuncular, bir tanesi seyirciler. İkiniz de muhteşemsiniz. Bodrum bütün tarihsel sosyal zenginlikleriyle şu anda bizlerin elinde. Bizler bu dönemi yaşıyoruz. Şu gördüğünüz sumak Dionysos Sunağıdır. Tiyatro, Dionysos'a adanan danslar sonucu ortaya çıkmıştır. İşte biz şimdi burada Dionysos Sunağının önünde bu güzelliği yaşıyoruz 2 bin 500 yıl sonra. İşte Bodrum böyle bir toprak, böyle güzellikleri hak etmekte. "

Başkan Aras konuşmasının sonunda tiyatronun sahne almasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından oyuncularla birlikte seyircileri selamlayan Başkan Aras Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'e ve başrol oyuncularına çiçek vererek emeklerinden dolayı tüm tiyatro ekibini tebrik etti.