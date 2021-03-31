Tarihi Zahire Pazarı ve Türk Ebru Sanatı Fransız kanalında

Menteşe Belediyesi'nin tarihi Zahire Pazarında üreteci kadınlara yönelik ücretsiz işyeri tahsisi uygulaması Fransız televizyon kanalına konu oldu. Güzel Kaçış (Echappees Belles) gezi programı için Menteşe'ye çekime gelen Fransız gazeteciler, üretici kadınlara ücretsiz yer tahsisi projesi ile ilgili çekim yaparak Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Fransa'nın en çok izlenen kanallarından olan France 5 TV'de yayınlanan Güzel Kaçış programının çekim ekibi tarihi Menteşe'ye gelerek Zahire Pazarında ve Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde çekim yaptılar.

Menteşe Belediyesi tarafından Zahire Pazarında üretici kadınlara sağlanan ücretsiz işyeri tahsisi ve Geleneksel Türk Ebru Sanatı hakkındaki çekimleri sırasında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'le bir röportaj gerçekleştiren Fransız gazeteciler, Başkan Gümüş'den yapılan çalışmalar, bölgenin tarihi ve hayata geçen sosyal projeler ile ilgili bilgi aldılar.

Başkan Gümüş, “Menteşe eski kent dokusu içerisinde yer alan kentsel sit alanının önemli noktalarından birisi olan tarihi Zahire Pazarı'nda üretici kadınlarımıza yönelik ücretsiz işyeri tahsisi ve geleneksel sanatlarımızdan birisi olan Türk Ebru Sanatının, Fransa'nın önemli televizyon kanallarından birinde yayınlanacak bir belgesele konu edilmesi bizleri çok sevindirdi. Belgesel ekibiyle yaptığımız röportajda, gerek kentimizin tarihi ve kültürel mirasları, gerekse üretici kadınlarımıza ve zanaatkarlarımıza verdiğimiz destekle ilgili bilgiler verdik. Bilindiği gibi el emeği göz nuru ürünlerle aile ekonomisine katkı koyan üretici kadınlarımız için Zahire Pazarı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz yer tahsisi, kültürel değerlerimizin korunması adına gerçekleştirdiğimiz sosyal projeler arasında yer almakta. Bir diğer sosyal projemizde geleneksel el sanatlarına yönelik. Menteşe Belediyesi tarafından alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarımız arasında Geleneksel Türk Ebru Sanatı kursları da yer alıyor. Her iki sosyal projemizin Avrupa'nın en çok izlenen gezi programına konu olması Menteşe'nin tanıtımına büyük katkı koyacaktır. Bu programla Menteşe'nin adını başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'ya duyurmak fırsatı yakaladık” dedi.