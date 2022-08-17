Tarım arazinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, alevler kontrol altına alındı.

Yangın, Gökova Mahallesi Sarıkaya mekiindeki bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçları da sortileri ile alevlerin kontrol altına alınabilmesi için destek vermeye başladı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri de yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.