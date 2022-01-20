Tarım ekipleri zirai don nöbetindeki üreticileri ziyaret etti

Tüm ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava Muğla'yı da etkisi altına aldı. Özellikle örtü altı üreticileri başta olmak üzere tüm üreticiler zirai don tehlikesine karşı tedbirlerini alıyor.

Fethiye İlçesinde örtü altı domates üreticileri 3 gündür seralardaki ürünlerini zirai dona karşı korumak için nöbet tutuyor. Akşam saat 21.00'da başlayan ve sabah saat 09.00'a kadar devam eden zirai don nöbetinde yaktıkları sobalarla seralarını ısıtarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zirai don nöbetindeki üreticileri yalnız bırakmadı. Gece boyu sera üreticilerini ziyaret eden İlçe Müdürü ve personeli üreticilere destek oluyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak üreticileri telefonla arayarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Saylak, “Bu zor günlerde personelimiz ile sahada gece geç saatlerde de olsa ekiplerimiz sahada üreticilerimizin yanında oluyor. Tarımın ve üretimin mesaisi yoktur. Üreticilere her türlü afette yalnız bırakmadığımız gibi zirai donda da yalnız bırakmayacağız” dedi.