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Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak göreve başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Barış Saylak, bugün itibariyle göreve başladı.



Muğla'da 1990 tarihinden 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik göreviyle birlikte Başkan Yardımcılığı, Encümen Üyeliği ve Nikâh Memurluğu yaptıktan sonra, 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Barış Saylak, 11 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanmıştı. Barış Saylak bugün itibariyle göreve başladı.

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