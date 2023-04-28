‘Tarımsal sulamanın iklim değişimine uyumu' uygulama sahasında inceleme

Muğla Valiliği himayesinde 2021 yılında başlatılan ‘Muğla'da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu' projesi çerçevesinde pilot ilçe olarak seçilen Köyceğiz ilçesinin proje uygulama sahasında proje paydaşları bir araya geldi.

Son yıllardaki iklim değişikliğinin hissedilir etkileri, öncelikle tarımda yoğun olarak kullanılan su rezervlerinin azalmasında görülmesi üzerine, su kaynaklarındaki azalma, suyun kullanımında birçok sorunu da beraberinde getirdiği açıklandı.

Yaşanan kuraklıkla birlikte suyun azalması; üreticiler arasında, sulama sırası, süresi ile ilgili olarak sorunların ortaya çıkmasına sebep olurken, konunun iklim değişikliği ile olan yakından ilgisi sebebiyle, gelecekte daha büyük sorunlara sebebiyet vermemek amacıyla, tarımın iklim değişime uyumunun sağlanabilmesi amacıyla, Muğla'da bütüncül bir yaklaşımla önlemler alınmaya başlandı. Muğla Valiliği himayesinde, ilk etapta, Köyceğiz'in pilot ilçe olarak belirlendiği ‘Muğla'da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu' projesi hayata geçirilerek, sorunlara çözümler geliştirilebilmesi hedeflendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 55 yıldır Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Merkez, Toparlar ve Yeşilköy sulama kooperatifleri arasında sulama süresi, sulama sırası, sulamada kullanılacak su miktarı gibi konularda görüş ayrılıklarının giderilmesi için çalışma başlattı. Muğla Valiliği koordinesinde, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 213. Şube Müdürlüğü, Muğla Valiliği Proje Yönetim Ofisi uzmanlarından oluşan teknik ekip kuruldu.

Hazırlanan teknik rapor neticesinde komisyon oluşturulduğunu ve bu komisyonun Kargıcak Tevzi havuzundaki her üç kooperatife giden suyun adilane dağıtımını tesis ettiğini belirtti. Ayrıca Köyceğiz Kaymakamlığı bünyesinde havuzdaki suyun sulama dönemlerinde denetlenmesi için de bir ekip kurularak suyun debisinin düzenli aralıklarla kontrolünün sağlanarak adilane su paylaşımının düzenli takip ediliyor.

Muğla ekonomisine 415 milyon TL katkısı bulunan ve 2021 yılında coğrafi işaret alarak tescillenen ‘Köyceğiz Portakalı' 41 bin 500 dekar alanda 166 bin ton üretimi yapılmakta olup, Türkiye üretiminin yüzde 13'ünü karşılıyor. Köyceğiz ilçesinde Sulama Kooperatifi bulunan mahallelerimiz Yeşilköy, Toparlar ve Merkez Sulama kooperatifi arasında her geçen gün azalan su kaynaklarının 3 kooperatif arasında paylaşımı konusunda

Köyceğiz ilçesinde pilot uygulama olarak başlatılan ‘Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu' projesi çerçevesinde Köyceğiz Merkez, Toparlar ve Yeşilköy Sulama Kooperatifleri arasındaki sulama süresi ve sırası ile ilgili yaşanılan sorunların çözülmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı.