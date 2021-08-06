TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te incelemelerde bulundu

TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te yangın sebebiyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürü Orhan Sarıtepe, Muğla'nın Köyceğiz İlçesindeki Yayla Köyü ile Marmaris İlçesindeki Osmaniye Köyü'nde yangın sebebiyle zarar gören tarımsal alanlarda ve arıcılık işletmelerinde incelemelerde bulunarak, üretici ve yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk makamlarında ziyaret edilerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.