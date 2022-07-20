Tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli M.S. Bayır Mahallesi'nde ailesinin yanında bulunan eşi M.S. (26), kayınvalidesi Ü.S. (63) ve kayınpederi R.S. (71) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethiye'deki hastanelere kaldırdı. 26 yaşındaki M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, kayınvalide Ü.S. ile kayınpeder R.S.'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yapılan çalışmaların ardından ekipler tarafından yakalanan M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.