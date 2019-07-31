Muğla'nın Menteşe ilçesinde çocuklar anneleri ile birlikte geldikleri mahalle kıraathanesinde kitap okudu. Kıraathanede taş sesleri bir saatliğine yerini okuma sessizliğine bıraktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Müştakbey Mahallesi'nde İbrahim Kucuş, Murat Doğan ve Dilek Ekici'nin girişimleri ile anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mahallede anneleriyle birlikte kıraathaneye adeta çıkarma yapan çocuklar evden getirdikleri kitapları okumaya başladı. Bir saat süren etkinlikte taş sesleri, yerini okuma sessizliğine bıraktı.

Kıraathanelerin eskiden kitapların okunduğu ve üzerine sohbetler yapıldığı yerler olduğunu belirten proje yöneticisi İbrahim Kucuş, "Projeyi 3 gönüllü olarak başlattık. Yaz sürecinde çocukların kitapları unutmamaları için haftada bir gün bir kahvede toplanarak kitap okuma çalışması yapıyoruz. Çocuklar velileri ile birlikte gelerek ister kendi kitaplarını, eğer kitapları yoksa bizim verdiğimiz kitapları okuyorlar. Daha sonra okunulan yere kadar olan bölümlere ilişkin sohbet ediyoruz. Bu çalışmayla hem çocukların kitapla bağlarını koparmamak, diğer taraftan geçmişten bu yana bir geleneği olan kıraathane kültürünü özüne kavuşturmak istiyoruz. Eskiden kıraathaneler kitapların okunduğu, bunların üzerine sohbetlerin yapıldığı bir yerdi. Daha sonra anlam değiştirdi" dedi.

"Taşlar sussun, kadın ve çocuklar kahvelere girsin"

Dilek Ekici ise "Bu mahalledeki insanların çoğu dar gelirli. Evet kurslarımız her yerde var. Devam da ediyor ama kahvehaneler özellikle sadece erkeklerin okey taşlarını attığı yerler olmasın. Hep birlikte bir etkinlik yapalım. Taşlar sussun, kadın ve çocuklar da bu kahvelere girsin istedik. Üç gönüllü çıktık bir yola. Yaklaşık 1,5-2 aydır devam ediyoruz. Sağ olsun muhtarımız Mehmet Öz bizi kırmadı. Etkinliğe devam edeceğiz. Kadın ve çocukların her yerde olmasını istiyoruz" diye konuştu.