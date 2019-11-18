Tasarımlar 3 boyutlu makete dönüştürüldü

Mimarlık ve Tasarım Topluluğu (MİMART)'nun gerçekleştirdiği sergide birinci ver ikinci sınıf öğrencilerinin eserleri yer aldı.

Mimarlık Fakültesi salon ve koridorlarında açılan sergide, birinci sınıf öğrencilerinin ‘Eylemi Sistemleştirmek' temalı sergisi; ikinci sınıf öğrencilerinin de ‘Turizm-Muğla-Tanıtım Ofisi Tasarımı Üçlemesi' adlı eserleri yer aldı.

Yaklaşık 150 eserin yer aldığı sergide, birinci sınıf öğrencileri, eylem ve hareketlilikten kaynaklanan zihniyet dünyalarını yansıttıkları tasarımları, daha sonra 3 boyutlu makete dönüştürerek, tasarım bilincine doğru ilk adımı attılar.

İkinci sınıf öğrencileri de bir turizm bölgesi olan Muğla'da, bu sektörün bir alanı olan tanıtım ve pazarlamanın ofis boyutuna yönelik eserler tasarladılar. Açılışta, Berfin Bayram, Süleyman Uluışık ve Emine Rengin Doğan, serginin teknik yönü ve hazırlanışıyla ilgili bilgiler verdiler ve MİMART Topluluğunun yapısını ve amaçlarını anlattılar.

MİMART Topluluğu Başkanı Süleyman Uluışık, arkadaşlarının dersleri çerçevesinde birer proje ödevi çalışması olan serginin, gençlerin ve mimarlığa ilk adımlarını atan öğrencilerin yetenek ve tasarım güçlerinin ortaya çıkmasını sağladığını; imkân verildiği sürece bu tür sergilere devam edeceklerini belirtti.