Taşdemir: “Eski oyunumuzu oynamaya gayret edeceğiz”

Bundan sonraki maçlarda biraz daha eski oyunumuzu oynamaya gayret edeceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bodrumspor sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından takımların teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

"Hakemi iyi bulmadım"

Maçın genelinde iyi oynadıklarını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Özellikle son haftalarda istediğimiz sezon başından beri oynadığımız oyunu oynamakta güçlük çekiyoruz. Hoca değişikliğinden sonra çok farklı reaksiyon gösteren bir rakiple oynadık. Çok da iyi başlayamadık ama 10 kişi kaldıktan sonra bütün kafamızda kurduğumuz düzenimiz her şey değişti. Maalesef ona göre farklı bir plan uygulamak zorunda kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra çok daha iyi oynadı oyuncu kardeşlerim. İyi reaksiyon verdiler, düşündüğümüz gibi de oldu. İyi kapanıp 10 kişi kaldıktan sonra pozisyona girebilmekti derdimiz. Bunu da başardık ama bulduğumuz pozisyonları atamadık. Son dakikalarda da yiyebilirdik ama 3 haftanın sonunda mağlubiyet serisini kırdığımız için bu puan bize iyi geldi diyebilirim. Bundan sonraki maçlarda biraz daha eski oyunumuzu oynamaya gayret edeceğiz. Hakemi bugün iyi bulmadım. Beni kabul etmediğim şey aynı pozisyonlarda çok farklı yorumlar yapıp çok farklı kararlar verebiliyorlar. Genelde pozisyonlar aynı kararlar farklı. İnşallah onu düzeltebilirler. Bu ligimizi bu hakemlerle sürdüreceğiz yapacak bir şey yok. İyi oldukları olduğu zamanda, kötü oldukları zamanda olacak. Bugün de hakemler kötü günlerindeydi. Özellikle yediğimiz kırmızı kartta rakip oyuncunun karının kızardığını ve darbe geldiğini söylemişti. O darbe daha maçın başında gelmişti. Orayı kaçırdı, dolayısıyla maçın başında olan bir darbeye o pozisyonda yemiş gibi kırmızı kart verdi. Hakemlerimizin iyi olmasını istiyoruz. Benim tek istediğim şey, kararları aynı olsun. Aynı pozisyonlar farklı karar vermesinler” diye konuştu..

Hakan Kutlu: "Kazanmamız gerekiyordu"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Bodrumspor yaklaşık 55 dakika, uzatmaları da katarsak daha uzun bir süre 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Oyunun belirli bölümlerinde özellikle maçın sonlarına doğru yakaladıkları 2 net pozisyon vardı. İsmet hoca önemli işler yapıyor, benim Ankaragücü'nde kader birliği yaptığım insan. Geçen sene şampiyonluğu yakalayıp hemen hemen aynı takımla bir üst ligde Play-Off kovalamak kolay değil. Kendisini tebrik ediyorum. 11-11'iken biz istediklerimizi daha fazla sahaya yansıtan takımdık. Rakibimize gol fırsatı vermezken birkaç tane gol fırsatımız vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ilk yarı özellikle son 10 dakikalık kesimde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bodrumspor kontratakta etkili bir takım. Rakip 10 kişiyken bunun sıkıntılarını yaşadık. Oyunun her ilerleyen dakikası biz gol bulamayınca Bodrumspor'un direncini arttırdı. 10 kişi oynayan takıma karşı kazanmamız gerekiyordu. Sahada oyuncularımın gösterdiği kazanma isteği bizi sevindiriyor. Kazanmamız lazımdı ama deplasmanda alınan 1 puan özellikle bizim gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir takım için önemliydi” diye konuştu.