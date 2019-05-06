Tataristanlı özel yetenekli çocuklar Marmaris'te

Tataristan'ın, endüstri ve sanayi şehri Nizhnekamsk'tan, geleceğin bilim adamları olmalarına kesin gözüyle bakılan ve bu kapsamda özel olarak yetiştirilen Kvantorium Teknopark Enstitüsü öğrencileri tatil için Marmaris'e geldiler.

Marmaris ve Tataristan'ın Nizhnekamsk şehirleri arasında yapılan kardeş şehir anlaşmasının ardından, Nizhnekamsk'taki Kvantorium Teknopark Enstitü öğrencileri tatil için Marmaris'e geldiler. Marmaris ve Tataristan'ın Nizhnekamsk şehirleri arasında yapılan kardeş şehir anlaşmasının ardından, karşılıklı varılan mutabakat gereği, Tataristan Cumhuriyeti'nin endüstri ve sanayi şehri Nizhnekamsk'tan, geleceğin bilim adamları olmalarına kesin gözüyle bakılan ve bu kapsamda özel olarak yetiştirilen Kvantorium Teknopark Enstitüsü proje kapsamında Marmaris'e gelerek, 5 yıldızlı bir tesiste konaklamalarını yapmak üzere yerleştirildiler. Öğrenciler 6 gün boyunca kardeş şehir Marmaris, bölgenin turistik bölgeleri, şehir turları ve okul ziyaretlerinde bulunacaklar. Konuyla ilgili konuşan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç , “Geçtiğimiz yıl Marmaris Belediyesi, Tataristan'ın petrol sanayisinin çeyreğini barındıran Nijnekamsk şehri ile işbirliği anlaşmasına imza attı. Nijnekamsk'taki Kvantorium Teknopark Enstitüsü öğrencileri Anex Tour, Marmaris Belediye Başkanlığı ve YDA Dalaman Havalimanı'nın koordinasyonunda proje kapsamında Marmaris'te misafir ediliyorlar. Bu süreçte Nijnekamsk Belediyesi, bize her türlü desteği verdi. Önümüzdeki yıllarda karşılıklı olarak bir dizi sosyal proje daha hayata geçirilecek. Marmaris ve Nijnekamsk şehirleri arasında kalıcı bir işbirliği için çalışmalar devam ediyor.” dedi.