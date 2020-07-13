Tatil beldesinde faciaya ramak kala

Günübirlik tatilcilerin adeta akın ettiği Ula'nın Akyaka Mahallesinde çok sayıda aracın park halinde olduğu bir alanda kökleri kuruyan ağaç faciaya neden oluyordu.

Akyaka Mahallesi Çatalçam Caddesi üzerinde bulunan çamlık alanda kökleri kuruyan yaklaşık 15 metrelik çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilmeye başladı. Kökleri kuruyan ve devrilen çam ağacının altında tatil için Akyaka'ya gelen çok sayıda araç şans eseri hasar görmedi. Devrilen çam ağacının dalları devrilme esnasında başka bir çama takılınca park halindeki araçlardan sadece birisinin ön camı patladı.

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, jandarma ve orman ekipleri gelerek tutanak tutuldu.