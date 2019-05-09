Tatil cenneti Bodrum yaz sezonuna hazırlanıyor

Belediye ekipleri, bazı bölgelerde sıcak asfalt onarımı yaparken, bazı yerlerde de finişerle asfalt serimi gerçekleştirerek, kaldırım, engelli rampaları ve parke uygulamalarını hayata geçiriyor.

Belediye ekipleri geçtiğimiz hafta içinde Peksimet - Gümüşlük arasında asfalt serimi, Gümbet ve Turgutreis'te ise MUSKİ ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Hafta sonunda da mesaiye devam eden Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekibi, Peksimet - Gümüşlük arasında sıcak asfalt ile bakım ve onarım çalışmasını başlattı. Öte yandan ekipler, Gümbet'te Belediye Kafeteryası'nın bulunduğu bölgede parke yürüyüş yolu ve sahil temizliği çalışmalarını da yine geçtiğimiz hafta içinde tamamladı.

Sezon öncesinde hız kazanan yol çalışmaları kapsamında Torba, Turgutreis, Mumcular, Yalıçiftlik, Ortakent, Bitez, Gümbet sahil ve Çarşı Mahallesi'nde asfalt, yol, parke ve kaldırım onarımlarının yanı sıra engelli bireylerimiz için ulaşımı rahatlatacak uygulamalara da öncelik veriliyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de turizm sezonu öncesinde çalışmalarına hız verdi. Bodrum yarımadası genelinde tüm yeşil alan ve parklarda budama, sulama, çimlendirme ve diğer rehabilitasyon çalışmalarını başlatan ekipler, park alanlarındaki oyuncakların ve spor aletlerinin tamir ve onarımını da gerçekleştiriyor. Kullanılamayacak duruma gelen park aletleri, yenileriyle değiştiriliyor. Kaldırımlardaki ağaçların diplerine ilave toprak serimi ile birlikte begonvil, sardunya, zeytin ağaçları ve yol kenarındaki turunçların da sulaması yapılıyor.