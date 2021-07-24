Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor

Muğla'nın Sakartepe Geçidi'nde dönüş yolunda bulunan tatilciler, 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'yı tercih eden tatilciler, turistik ilçelerde tatillerini tamamlamalarının ardından dün itibari ile dönüşe geçti. Tatilcilerin dün başlayan dönüş çilesi ise bugün devam ediyor. Bayram sonrası evlerine dönmek isteyen tatilciler uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 15 kilometrelik araç kuyruğunun bir ucu Marmaris Çetibeli mevkiinde bulunurken, bir ucu ise Sakartepe geçidinin üst kısmında yer aldı. Araçlar Sakartepe geçidinde ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri de trafiğin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için büyük çaba sarf ediyor.