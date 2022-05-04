İhlas Haber Ajansı

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Tatilcilerin dönüş kuyruğu

5 günlük Ramazan Bayramı tatili için Muğla’nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerine gelen vatandaşlar, dönüye Menteşe ilçesi girişindeki İzmir-Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

5 günlük Ramazan Bayramı tatili için Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerine gelen vatandaşlar, dönüye Menteşe ilçesi girişindeki İzmir-Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.


Geçen yıllarda dini bayram tatillerinde yaşanan yoğunluğun yaşanmadığı Muğla bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinin 5 gün sürmesi yoğunluğun azalmasına neden oldu.


Cuma akşamı araçları ile yola çıkan vatandaşlar Cumartesi-Çarşamba 5 gün tatil yaptı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum dışında Marmaris, Datça, Ortaca, Dalaman ve Fethiye gibi ilçelerinde tatillerini yapan vatandaşlar Ankara ve İzmir-İstanbul dönüşünün teke geçiş noktası Menteşe'de yoğunluğa sebep oldu.


Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Devrant rampası inişinde Denizli-Ankara istikametine seyredecek araçlar ile İzmir-İstanbul istikametine seyredecek araçlar kavşakta uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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