Tatildeki öğrencilere LGS rehberlik hizmeti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS'ye giren öğrencilere okul tercihi yapma aşamasında rehberlik hizmeti veriyor. 31 rehber öğretmenden oluşan ekip, uzak mahallelerdeki öğrencilere ise ‘mobil rehberlik' hizmeti ile ulaşıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü başlattığı çalışma ile Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere tercih aşamasında rehberlik hizmeti veriyor. Müdürlük ilçede görev yapan 31 rehber öğretmenden oluşan bir ekip oluşturdu. Görevli öğretmenler, okullarda, alışveriş merkezlerinde açılan stantlarda öğrencilere hizmet veriyor. Uzman ekip üyeleri ilçede bulunan uzak mahallelere ise araçlara evleri tek tek gezerek tercih konusunda hizmet veriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan konuyla ilgili açıklama yaptı. Tercih aşamasında öğrencilere yardımcı olmak istediklerini belirten Aldoğan, “Bu yıl her yıl olduğu gibi haklı bir gurur yaşıyoruz. Muğla olarak LGS Türkiye birincisiyiz. Sevgili gençlerimiz çok büyük başarılar elde ettiler. Gençlerimizi ve velilerimizi yürekten tebrik ediyorum. İkinci bir süreç başladı, tercih dönemi. Burada doğru rehberlik yapmak çok önemli. İlçemizdeki 31 rehber öğretmenimizden oluşan bir kadro oluşturduk. Tercih komisyonumuz bu sabah itibariyle göreve başladı. Okulumuzda, alışveriş merkezlerinde, saman iskelesinde, meydanlarda her yerde gençlerimize hizmet etmek istiyoruz. Birazdan da mobil ekibimiz mahallelerimize ulaşmak için yola çıkacaklar. Burada ulaşamadığımız tek bir öğrencimizin kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız, mutlu ve sağlıklı bir nesil için doğru rehberlik yaparak doğru tercihlerle öğrencilerimizi 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı'na hazırlamak istiyoruz” dedi.