Tatile çıkan kadınlara uyarı

Serinlemek için deniz veya havuzlara giren kadınları bekleyen en büyük sıkıntılar arasında vajinal enfeksiyonun geldiği belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cihan Deniz Keleş kadınların sudan çıktıktan sonra kurulanmasını ve uzun süre ıslak mayo ile durmamasını tavsiye etti.

Yaz sıcaklarında özellikle Ege Bölgesi'nde en fazla tercih edilen serinleme yöntemlerinin başında denize veya havuza girmenin geldiğini belirten Cihan Deniz Keleş Özellikle kadınların havuz veya denizde serinlerken de bazı önlemler alınması gerektiğini belirtti. Yaz sezonunda tatile çıkan ve tatilini deniz ve havuzda geçiren kadınların dikkat etmemesi halinde genital mantar enfeksiyonlarna maruz kalabileceğini kaydeden Acıbadem Bodrum Hastanesi kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cihan Deniz Keleş “Maalesef cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bir kısmı toplu olarak kullanılan havuzlardan da bulaşabiliyor. Özellikle kadınlarımız havuz veya denize girerken girdiği suyun temizliğinden emin olsunlar. Çünkü yeterince temizlenmeyen havuzlar ve kirlilik seviyesi yüksek sahiller tehlikeli olabilir. Denizde mikrop kapma oranının havuzlara oranla daha düşük. Deniz suyu tuzlu olduğu için mikropların yaşaması daha zordur. Ama kirli, yüzeyi köpüklü ve yeşil görünümde olan denizlerde yüzülmemelidir. Havuzlara bu anlamda daha çok dikkat etmek gerekir. Çünkü havuzlar durağan sular olması nedeniyle kolaylıkla kirlenebilir ve mikrop üremesi daha kolaydır ve mikropları kontrol altına almak için hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir” dedi.

“Sudan çıktıktan sonra ıslak mayo ile durmayın”

Kadınlarda oldukça sık olarak rastlanan bu tür enfeksiyonların önüne geçmek için bazı yöntemlerin olduğunu ancak hijyen kurallarının ve sudan çıktıktan sonra ıslak mayo ile durmamanın çok önemli olduğunu belirten Cihan Deniz Keleş“Hastaya oldukça sıkıntılı günler yaşatabilen bu enfeksiyondan korunmak için basit birkaç önlem oldukça yararlı olabilir. Öncellikle genital bölgenin ıslak ve nemli kalmasını önlemek için sentetik çamaşırlar ve dar kıyafetler giymekten kaçınılmalı pamuklu ve rahat iç çamaşırlar tercih edilmelidir. Ayrıca genital bölgenin temizliği için normal sabun parfümlü kozmetik ürünleri gibi tahrişe yola açabilecek temizlik ürünlerini değil bu bölge için özel üretilmiş sabunlar kullanılmalıdır. Bunların dışında yaz aylarında havuz sonrası genital bölgenin kuru kalması için kadınların ıslak mayo veya bikini ile kalmamaları klorlu sudan arınmak için de havuz sonrası duş almalarını tavsiye ediyoruz” diyerek sağlıklı bir tatil yapmak için hijyene ve uyarılara uyulmasını tavsiye etti.