İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavan arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin tavanında arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin tavanında arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye kurtardı.


Cumhuriyet Mahallesi 37 Sokak'taki bir iş yerinin tavanından kedi yavrusu sesi geldiğin duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri iş yerinin tavanını kırarak yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi, iş yeri sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.