Tayvanlı uluslararası suç şebekesi Bodrum'da villa kiralamış

Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa kiralayan Tayvan uyruklu uluslararası suç şebekesi Jandarma Genel Komutanlığı ve Tayvan kolluk kuvvetlerinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Antalya'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Tayvan Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda “İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık” yapan şebekeyi çökertmişti. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca Tayvan Kolluk Teşkilatı ile yürütülen Uluslararası Kolluk İşbirliği faaliyeti kapsamında Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ Ülkelerinde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesi operasyonda 33 insan ticareti mağduru Tayvanlı kurtarılmış, 2'si Türk biri Tayvan uyruklu toplam 3 insan taciri yakalanmıştı.

Uluslararası suç şebekesinin Muğla ilinde faaliyete devam eden unsurlarının tespit edilmesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı teknik desteği ile müşterek operasyon düzenlendi.

Bodrum ilçesinde bir villada kaldıkları tespit edilen uluslararası suç şebekesi üyelerine yönelik yapılan operasyonda 5'i kadın, 22'si erkek 27 Tayvan uyruklu şüpheli villada yakalandı. Villada yapılan aramada çok sayıda telefon, tablet, hazır kart, bilgisayar, 120 bin TL ve 10 bin Dolar nakit para ele geçirildi.