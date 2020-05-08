Tayyare Kavşağı'nın yol çizgileri çizildi

Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Tayyare Kavşağı Uğur Mumcu ve Atatürk Bulvarı'nda başlattığı yol çizgi ve işaretleme çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Milyon 627 Bin TL maliyetle yatırımcı kurumlarla birlikte İl merkezinde başlatılan Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Tayyare Kavşağı da yeniden düzenlenerek modern dönel kavşak haline getirildi.

3 Km uzunluğunda yol çizgi ve işaretleme çalışması yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Tayyare Kavşağı, Uğur Mumcu ve Atatürk Bulvarı üzerinde yol asfalt kaplama çalışmalarının ardından 3 km uzunluğunda yol çizgi ve işaretleme çalışmalarını da tamamladı. Ayrıca kavşak çevresinde bulunan yeşil alanlarda ve Uğur Mumcu Bulvarı ile Atatürk Bulvarı yönünde bulunan orta refüjlerde peyzaj düzenlemeleri ve sulama altyapısı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeşil alan düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor.