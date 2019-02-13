Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre taze börülce üretiminde Muğla ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de üretilen 17 bin 657 ton taze börülcenin yüzde 37,6'sı (6 bin 644 ton) Muğla'da üretildi. Taze börülce üretiminde Muğla'dan sonra 4 bin 339 tonla İzmir ve bin 924 tonla Aydın geliyor.

Ülke genelinde üretilen 88 bin 024 ton taze barbunyanın ise 15 bin 384 tonu Isparta'da üretildi. Taze barbunya üretiminde ikinci sırayı 15 bin 284 tonla Muğla, üçüncü sırayı ise 11 bin 341 tonla İzmir aldı.

Türkiye'de üretilen 537 bin 847 ton narın 123 bin 880 tonu Antalya'da üretildi. Nar üretiminde ikinci sırayı 87 bin 306 tonla Muğla, üçüncü sırayı ise 83 bin 159 tonla Mersin aldı.

Diğer istatistiklere göre Muğla, 28 bin 367 ton üretim miktarı ve yüzde 6'lık payla “sakız kabak” üretiminde 3'üncü sırada, 674 bin 844 ton üretim miktarı ve yüzde 8'lik payla “sofralık domates” üretiminde 3'üncü sırada, 99 bin 840 ton üretim miktarı ve yüzde 9'luk payla “limon ve misket limonu” üretiminde 3'üncü sırada, 220 bin 325 ton üretim miktarı ve yüzde 15,8'lik payla “washington portakal” üretiminde 3'üncü sırada, 10 bin 962 ton üretim miktarı ve yüzde 10,4'lük payla “klemantin mandalina” üretiminde 3'üncü sırada yer aldı.