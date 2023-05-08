Tazeleme Üniversitesi'nden 10 gün içinde 2 tiyatro oyunu

“Öğrenmenin yaşı yoktur” diyen Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri ‘Kadınlık Bizde Kalsın' adlı tiyatro oyununun ardından bir kez daha ‘Nemrut' adlı oyunla sahnedeydi. 10 gün içinde iki oyun sahneleyen amatör tiyatrocular Armutalan Kültür Merkezi'nde yeteneklerini ortaya koydu. Gülşah Banda'nın yazıp, Ayşe Ergül'ün yönettiği Nemrut adlı oyunda performanslarıyla ayakta alkışlanan öğrencileri Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de izledi.