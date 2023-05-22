Tazelenme Üniversitesi öğrencileri arkeoloji dersini Mobolla'da yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde açılan Tazelenme Üniversitesinin 60 yaş üzerindeki öğrencileri, arkeoloji dersini Muğla'nın ilk yerleşim alanı olan Mobolla antik kentinde gerçekleştirdi.

Tazelenme Üniversitesi kurucusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muammer Tuna eşliğinde Mobolla antik kentini ziyaret eden Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine antik kentin bilimsel kazı danışmanlığını yürüten emekli Prof. Dr. Adnan Diler'den antik kentin tarihi, kentteki yaşam, güvenlik ve yerleşimi hakkında bilgi aldılar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe kent yerleşiminden yaya olarak yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru yerine, İkizce Mahallesi'nden antik kente Menteşe Belediyesi tarafından yapılan toprak yoldan araçlar ile ulaşımı sağladı.

“Geçmişimiz ile barışık olmamız gerektiğini gördük”

Arkeoloji dersini Mobolla antik kentinde yapan Tazelenme Üniversitesi öğrencisi emekli öğretmen Mehmet Altınay, “Ben doğma büyüme Muğlalıyım. Muğla'nın geçmişinden unuttuğumuz, bilmediğimiz çok önemli notları öğrendik. Bir düşünceye göre milattan önce 2 bin 600 yıl öncesine kadar giden bir geçmişi var Muğla'nın. Bulunan eserler ve seramiklere göre de Tunç Çağı'na kadar geçmişi var. O da 5 bin yıla tekabül ediyor. Burada zaman zaman Bizanslılar döneminde, zaman zaman eski Roma döneminde 3 bin kişiye kadar varan bir antik kentten bahsediyoruz. Bu kentin merkezindeki meskenleri, sur duvarlarını gördük. Son derece doğaya saygılı biçimde doğadan yararlanarak suyu çok idareli kullanarak bunun çağdaş dünyamızda hiç olmayacak kadar har-hur savrularak kullanılan bir doğayı bundan 2 bin yıl öncesi inanılmaz bir güzellikte onu koruyarak yaşadıklarını tespit ettik. Bu tespitler ile beraber bizim de geçmişimiz ile ilgili barışık olmamız ve ondan öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu bugün öğrenmiş olduk” dedi.

“Tazelenme Üniversitesi öğrencileri için değişik bir deneyim oldu”

Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna teorik dersleri genellikle Üniversitede olduğunu belirterek, “Bugün Tazelenme Üniversitesinin arkeoloji dersini alanda yapmış olduk. Bizim teorik dersler genellikle Üniversitede oluyor. Ama Adnan hoca ile Arkeoloji dersini nasıl yaparız diye düşünürken, Muğla'nın en eski yerleşimi olan Mobolla antik kentinde yerinde arkeoloji dersi yapalım dedik. Tazelenme Üniversitesi'nden yaklaşık 60 öğrenci ile Muğla'da Masa Dağı veya Asar Dağı diye bilinen alana geldik. Yerleşimi yaklaşık 3-4 bin yıl kadar geriye giden ve günümüz Muğla'nın da öncesi olan Mobolla antik kentini tanımış olduk. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimiz ile tarihimi, arkeolojimizi, geçmişimizi böylelikle öğrenmiş oldular. Bu günümüz açısından da anlamı önemli. Çünkü burada böyle bir yerleşim var ama yerinde görmek ve teneffüs etmek Tazelenme Üniversitesi öğrencileri açısından çok değişik deneyim ve tecrübe olduğunu düşünüyorum” dedi.