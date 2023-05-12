İhlas Haber Ajansı

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Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden ikinci konser

Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri bu ke Türk Sanat Müziği konseriyle dinleyicilerin karşısına çıktı.



Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü Türk Sanat Müziği dersi öğrencileri yıl boyunca gördükleri eğitimin ardından Türk Sanat Müziği konseri verdi. Derslerini, Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi'nde sürdüren TSM dersi öğrencileri şef Ahmet Başman yönetiminde verdikleri konserde sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. 25 kişiden oluşan koroya 9 kişilik saz ekibi eşlik etti. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonunda hem solo hem koro halinde seslendirilen şarkılar müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Yılsonu etkinliklerinde sergi, tiyatro, konser gibi performans gösterileriyle izleyicilerle buluşan Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri, etkinliklerde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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