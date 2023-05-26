Tazelenme Üniversitesi'nden yılsonu etkinliği

Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri yıl boyunca aldıkları eğitimlerin ardından ritim ve yazarlık dersi performansı ile Armutalan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Geceye konuk sanatçı olarak katılan Ali Ötünç de “Şiirlerden Türkülere Anadolu” temalı müzik konseri sundu.

Perihan Tahran eğitmenliğinde ritim performansı sunan 37 kişilik gruptan sonra, Halim Yazıcı'dan yazarlık dersi alan 13 öğrenci de performans sergiledi. 60 yaş üstü öğrenciler, izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Gösteri sonunda Kampüs Koordinatörü Gülçin Katırcıoğu tarafından eğitmenlere teşekkür plaketi sunuldu.