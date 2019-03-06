TCG Yıldız, Bodrum'da

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' kapsamında TCG Yıldız Hücumbotu Bodrum Limanı'nı ziyaret etti.

TCG Yıldız Komutanı Dz. Bnb. Cihat Seyhan ve Başçarkçı Dz. Yzb. Ercan Karateke Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman'ı ziyaret etti.

'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' komutanlarının ziyaretinin ardından, Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte TCG Yıldız Hücumbotu'nda bulunan tatbikat personelini ziyaret etti.

Bodrumluların ziyaretine açılan TCG Yıldız Hücumbotu 8 Mart Cuma sabahı Bodrum'dan ayrılacak.