Tecrübeli savunma oyuncusu Muğlaspor'da

Bölgesel Bal Ligi'nde mücadele eden Muğlaspor yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Muğlaspor, kariyerinde 445 profesyonel karşılaşmada forma giymiş olan 35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Şevket Güngör'ü transfer etti.

Futbola Turgutluspor altyapısında başlayan ve Manisa ekibiyle profesyonelliğe adım atan tecrübeli defans; Sarıyer, Amed SK, Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor, Diyarbekirspor, 68 Aksaray Belediyespor, Erbaaspor ve Şile Yıldızspor'da profesyonel olarak forma giydi. Kariyerinde ilk kez geçtiğimiz sezon Yunus Emre Belediyespor forması altında BAL'da mücadele eden deneyimli savunmacı, 22'si ilk 11 olmak üzere 23 maçta forma giydi.

Muğlaspor futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini Muğlaspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Şevket Güngör; ‘'Muğlaspor'a imza atmaktan dolayı büyük bir heyecan ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte bana gösterilen ilgi için yönetime ve teknik ekibe teşekkür ederim. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara rehberlik etmek ve deneyimlerimi paylaşmak benim için önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte özlenen şampiyonluğa ulaşacağız'' dedi.