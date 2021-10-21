Tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'nda düzenlenen törenle tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) ülkenin değişik bölgelerinde yaralı vaziyette bulunup tedavileri tamamlanan 2'si caretta caretta türü 1'i yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Dalyan Kanlaları ve Akyaka Azmağında Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi toplantısının ardından, İztuzu plajında bulunan DEKAMER'de düzenlenen törene, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, kaymakamlar, belediye başkanları katıldı.

Heyet ilk olarak Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek burada tedavileri devam eden kaplumbağaları incelediler ve Pamukkale Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'dan bilgi aldılar. Ardından plaja geçen heyet, tedavileri tamamlanan Meyra ve Alis ismindeki caretta carettalar ile Güçlü adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının denize bırakılması törenine katıldı. Törene plajda bulunan turistler de ilgiyle izledi, bazı çocuklar da heyete eşlik etti.

Törenin ardından AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, çalışmalarından dolayı Dekamer ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür etti. Heyet son olarak Ortaca Belediyesi'nin yüzde 100 Sola Elektrik ile çalışan Kanal Temiz Teknesi ile Dalyan Kanalları'nda geziye katıldı ve tekne hakkında bilgi aldılar.