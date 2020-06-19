Tefeci ve kumar çetesi şüphelileri adliyeye çıkarıldı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin uzun süre takip ederek önceki gün helikopter destekli operasyonla gözaltına aldığı tefeci ve kumar çetesi şüphelisi 20 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te önceki gün 250 polis tarafından 2 ayrı şebekeye havadan ve karadan gerçekleştirilen baskında 20 kişi gözaltına alındı. Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, zorla senet imzalattırdıkları şahıslardan haksız kazanç elde ettikleri gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheliler ele geçirilen suç unsurları ile adliyeye sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D., E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. ve B.G. isimli şüpheliler hakim karşısına çıkacak.