TEGED Cumhuriyet Halkevleri Bodrum Şubesi açıldı

Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği (TEGED) Cumhuriyet Halkevleri Bodrum Şubesi'nin yeni binası düzenlenen tören ile açıldı.

Konacık Mahallesi'nde bulunan yeni binanın açılış törenine CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Bodrum Belediye Başkan Vekili Refik Ülgen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti Bodrum ilçe temsilcileri, vatandaşlar ve Cumhuriyet Halkevleri Bodrum Şubesi'nde ücretsiz ders alan öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan TEGED Cumhuriyet Halkevleri Bodrum Şube Başkanı Mehmet Ömer Girgin; “Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar ve yeni binamız için bizlere destek olan, yanımızda her zaman durarak bizleri yalnız bırakmayan Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'a ve yine hep bizimle bu yolda yürüyen, emek veren Hülya Kocadon başta olmak üzere tüm Cumhuriyet sevdalılarına, aydınlık gelecek nesiller için bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kanını ve canını hiç düşünmeden verenlere, Cumhuriyet sevdalıları olarak bu ve benzeri dernekler, kurum ve kuruluşlarla borcunu ödemeye çalışan gönüllüleriz” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ise katılımcılar, Cumhuriyet Halkevleri Bodrum Şubesi'nin yeni binasını gezerek çalışmalarında başarılar diledi.