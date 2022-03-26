Tekne alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karada bulunan bir teknede çıkan yangında alev alev yanan tekne ve yanındaki çam ağacı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Sanayi Sitesi karşısında karada bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki içi talaş dolu polyester tekneye atılan sigara izmariti nedeniyle teknede yangın başladı. Hızla büyüyen yangın, teknenin arka kısmını sardı. Alevler, teknenin yan tarafındaki ağaca ve arka kısmındaki talaş çuvallarına sirayet etti. Yangın esnasında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.