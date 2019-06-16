Tekne ile geziye çıktılar yakıtları bitince yardım istediler

Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekne ile denize açılan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'dan tekne ile denize açılan akşam ilçeye dönerken teknenin yakıtı bitti. Karaada açıklarında sürüklenen tekne içerisinde bulunan 4 kişi, 112 çağrı merkezini arayarak yardım talep etti. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin bulunduğu bölgeye giderek 4 kişiyi kurtardı. "Mia DD" isimli teknede bulunan 4 kişinin gezinti amaçlı denize açıldıkları öğrenildi. Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan tekne ise Bodrum Limanı'na çekildi.