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Tekne ile geziye çıktılar yakıtları bitince yardım istediler

Muğla’nın Bodrum ilçesinden tekne ile denize açılan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekne ile denize açılan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bodrum'dan tekne ile denize açılan akşam ilçeye dönerken teknenin yakıtı bitti. Karaada açıklarında sürüklenen tekne içerisinde bulunan 4 kişi, 112 çağrı merkezini arayarak yardım talep etti. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin bulunduğu bölgeye giderek 4 kişiyi kurtardı. "Mia DD" isimli teknede bulunan 4 kişinin gezinti amaçlı denize açıldıkları öğrenildi. Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan tekne ise Bodrum Limanı'na çekildi.

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