Tekne karaya oturdu, kayıklar su aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle halatı kopan bir tekne sığlık alanda karaya oturdu. Tekneyi kurtarmak için yoğun çaba harcandı fakat başarılı olunamadı.

Bodrum'da dün başlayan rüzgar, bugün hızını arttırdı. Güneyli yönlerden esen rüzgarda sahillere büyük dalgalar vurdu, küçük balıkçı kayıkları su aldı. Bitez Koyu'nda bağlı bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yelkenli teknenin tonoza bağlandığı halatı koptu. Kıyıya doğru sürüklenen tekne sığlık alanda karaya oturdu. Sabah saatlerinde koya gelen teknenin sahipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Tekne sahiplerinden Duygu Keskin, tekneyi çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek “Dün gece ce sabaha karşı çok fırtına oldu. Halatı kopmuş teknenin. Şimdi çıkarmaya çalışıyorlar. Allah'tan karaya oturmuş ama yan yatmamış. Burada karaya oturan başka tekneler de var. Uğraşıyoruz çıkarmak için.” diye konuştu.

Salması kuma gömülen yelkenli bir balıkçı teknesi ve botla kurtarılmaya çalışıldı. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar kurtarma çalışmasını olumsuz şekilde etkiledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılmayan tekne için rüzgarın hızı azaldıktan sonra yeniden kurtarma çalışması yapılacağı bildirildi.

İlçede gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.