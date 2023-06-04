Tekne turlarında hareketlilik başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tekne turlarında da hareketlilik başladı. Tekne turu işletmecileri, sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti birbirinden güzel koylarıyla mest ediyor. İlçeye gelen turistlerin vazgeçilmez gezilerinden biri olan tekne turları, sezonun başlamasıyla hareketlenmeye başladı. Tekne turu işletmecileri, havanın yağışlı ve serin gitmesinden dolayı henüz tam doluluğa ulaşamadıklarını fakat sezondan çok umutlu olduklarını dile getiriyor.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Üyesi Enver Kantarmış, “Havalardan dolayı işler biraz yavaştı ama hareketlilik yavaş yavaş başladı. Bu sezondan beklentimiz yüksek” diye konuştu.

Günlük tekne turu satışı yapan Ediz Karakaş, yaptığı açıklamada, "Şu anda en büyük etken havalar. Bizim Karaada programımız var, 5 tane koy geziliyor. Orak Adası turunda ise 4 koy geziyoruz. Koylar çok güzel, temiz. Okullar kapandıktan ve havalar ısındıktan sonra iyi olacak” dedi.

Günlük tekne turu satışı yapan Kasım Tutuş da, bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Bizim tekne turu fiyatlarımız 400-500 TL arasında değişiyor. Yabancı turistlere pahalı gelmiyor ama yerli turiste biraz pahalı geliyor” şeklinde konuştu.

Tekne turu işletmecisi İsrafil Abdullah ise seçimlerin bitmesinin ardından hareketliliğin başladığını dile getirerek, “Biz ağırlıklı olarak yabancı turistlerle çalışıyoruz. Zaten Bodrum'a bir kez gelen bir daha gelmek istiyor. Misafirlerimiz Bodrum'u çok sevdiklerini söylüyor. Son yıllarda buraya büyük talep var” değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'dan eşi ve çocuğuyla tatile gelen Yusuf Çetin, tekne turuna çıkmayı planladıklarını ifade ederek “Gezilecek çok güzel yerler var. Oraları merak ediyoruz” dedi.