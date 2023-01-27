İhlas Haber Ajansı

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Tekneler sürüklendi, duvar yıkıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi, küçük amatör balıkçı kayıkları su aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi, küçük amatör balıkçı kayıkları su aldı. Yağışın etkisine dayanmayan bir istinat duvarı inşaat alanına yıkıldı.


Bodrum'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Akçaalan'da inşaat kenarındaki duvar, yağışın etkisiyle inşaat alanına yıkıldı. Olay, maddi hasarla atlatıldı. Turgutreis sahilinde de teknelerin karaya sürüklendiği görüldü. Tonozdan ayrılan yelkenli bir tekne ile amatör balıkçı kayığı, kıyıya sürüklendi. Turgutreis'te ayrıca bazı kayıkların su alarak kısmen battığı görüldü.


Öte yandan, Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri, fırtına nedeniyle karşılıklı olarak yapılamadı.

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